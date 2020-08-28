Лоб в лоб: в Приморье после ДТП загорелась машина, травмы у пяти человек, один погиб

ДТП произошло на дороге А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в Спасском районе Приморья. Скриншот видео в социальной сети Instagram

27 августа на 515 километре трассы А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в Спасском районе Приморья столкнулись Toyota Caldina и Toyota Aqua. В результате ДТП погиб один человек и пятеро получили травмы различной тяжести.

Как предварительно установила Госавтоинспекция, водитель автомобиля Toyota Caldina, 42-летний мужчина, двигался в направлении Владивостока. Пытаясь обогнать машину, идущую перед ним, мужчина выехал на встречку. Этот маневр закончился для торопливого водителя смертью. Машина столкнулась с Toyota Aqua. От удара последняя загорелась.

Пожар ликвидировали прибывшие на место бойцы МЧС. В этом автомобиле пострадали 45-летний водитель и его четверо пассажиров: женщина 60 лет, подросток 17 лет и дети 10 и 6 лет.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения водителя Toyota Caldina — 24 года. Ранее погибший мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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