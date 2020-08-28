За турпутевки в Приморье стали платить меньше, но чаще

Средний чек в турагентствах Приморья подешевел в августе на 46% по сравнению с прошлым годом Фото: pixabay.com

МТС Банк изучил траты приморцев на путешествия в связи с частичным снятием ограничений на российских курортах и открытием границ с немногочисленными зарубежными странами. Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июле и первой половине августа жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно. Средний чек в турагентствах подешевел до 2,2 раза, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы жителей Приморья на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, а с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 56% год к году, а в августе — на 28%. При этом значительно уменьшился средний чек — в 2,2 раза в июле и на 46% в августе. Количество транзакций, совершенных приморцами, в отелях упало в июле текущего года на 21% и на 6% в августе, а средний чек также незначительно сократился: на 1% в июле и на 4% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Количество транзакций по железнодорожным билетам в июле уступает прошлому году на 20%, а в августе, наоборот, увеличилось на 48%. По авиабилетам в июле также произошло снижение на 14%, а в августе уже в 2 раза. При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +9% в июле и +5% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал удешевление — на 29% в июле и на 1% в августе год к году.

Часть приморцев отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 15%, однако, в августе показатели вернулись на уровень прошлого года.

Из-за недоступности отдыха за границей для большинства россиян количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года — в 2,4 раза, в августе этот показатель составил — в 4,7 раза.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Приморском крае. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

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