Стало известно, когда на маршрут выйдут электробусы Владивостока

Электробус на тестовых испытаниях во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

В истории с долгим невыходом на маршрут двух электробусов, закупленных мэрией Владивостока, весной этого года, похоже наметилась счастливая концовка. Единая комиссия по осуществлению закупок администрации города завершила рассмотрение заявки на работу на автобусном маршруте № 90 «Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции».

Схема движения электробусов по маршруту №90

Заявка была единственной и поступила она, конечно же, ОАО «Электрический транспорт». В техзадании аукциона речь как раз шла о выходе на линию тех самых автобусов с электродвигателем.

Как и предполагалось, все соответствует аукционным требованиям, а значит муниципальный контракт на перевозки по маршруту может быть подписан уже 7 сентября. Не позднее чем через 30 дней после подписания контракта электробусы должны выйти на маршрут, сообщила пресс-служба Администрация Владивостока.

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