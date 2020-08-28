Новые возможности для самозанятых от Сбербанка действуют в Приморье

Статус самозанятого позволяет легализовать свою деятельность людям, которые реализуют продукцию собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги Фото: pixabay.com

Накопление пенсии, подтверждение доходов при кредитовании или подаче документов на визу — с такими сложностями чаще всего сталкивались россияне, которые работают «на себя». С 1 июля 2020 года самозанятым приморцам вести бизнес открыто и законно, стало выгодно. В крае введен новый режим налогооблажения — налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых. Официально зарегистрироваться как самозанятый можно в Сбербанке.

Сервис по оформлению самозанятости от Сбербанка позволяет быстро и просто пройти процедуру регистрации. Это можно сделать онлайн, с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», без посещения налоговой и банка.

Официально зарегистрированному самозанятому необходимо платить со своего дохода не 13%, как наемным работникам, а всего 4% — если они получают плату от физических лиц, и 6% — если от юридических. Налоговая ставка не будет увеличена до конца 2028 года. Так, при доходе в 40 тыс. руб. в месяц со штатного сотрудника удержат в качестве налога 5 200 руб., а самозанятый, имея аналогичный доход, заплатит всего 1 600 руб. А еще в 2020 году действует увеличенный налоговый вычет, который предоставляется автоматически, и, пока он не будет полностью использован, налог платить не нужно.

— Стать самозанятым сейчас очень просто — это можно сделать за пару минут в приложении Сбербанк Онлайн. Также Сбербанк предоставит прошедшим регистрацию клиентам целый перечень бесплатных сервисов — пакет услуг «Свое дело». В него входят цифровая карта, на которую можно принимать платежи, сервисы для формирования онлайн-чеков, онлайн-записи и учета клиентов, конструктор документов, обучающая платформа, консультации юриста, а также оплата налогов, — рассказал управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Статус самозанятого позволяет легализовать свою деятельность жителям региона, которые реализуют продукцию собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам, предпринимателям или организациям, к примеру, по созданию сайтов, переводу текстов, ремонту квартир, по организации парикмахерских и косметологических услуг. Налоговый режим поможет официально зарегистрированным самозанятым защитить свои профессиональные и социальные интересы.

Чтобы зарегистрироваться как самозанятый в Сбербанке и получить пакет бесплатных сервисов, необходимо:

1) Зайти в приложение «Сбербанк Онлайн»;

2) Открыть вкладку «Каталог», затем — раздел «Услуги»;

3) Выбрать пункт «Свое дело» и пройти простую процедуру регистрации. Клиенты, у которых нет приложения «Сбербанк Онлайн», для регистрации могут направить сообщение с текстом «САМ» на номер 9000.

Получить бесплатный пакет услуг «Свое дело» могут и самозанятые, которые уже зарегистрировались в ФНС или в другом банка (инструкция размещена на сайте банка). Подробнее о сервисах для самозанятых можно узнать на сайте Сбербанка.

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