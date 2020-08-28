Все школы Владивостока проверили на готовность

Учебные заведения снабдили необходимыми средствами для дезинфекции Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Административные комиссии проверили 78 школ во Владивостоке, все они готовы к началу нового учебного года. Специалисты проверяли наличие в учебных заведениях антибактерицидных ламп, бесконтактных термометров, масок для педагогического состава, дезинфицирующих веществ и графиков дезинфекции.

- По поручению губернатора Приморья рейды прошли во всех учебных учреждениях, во Владивостоке проверили все 78 школ. Предварительно директорам школ были направлены перечни того, что должно было быть закуплено к началу учебного года, - подчеркнул начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.

Директора школ в свою очередь отмечают, что учебный процесс будет скорректирован в условиях пандемии. Дети не будут ходить по кабинетам, а будут учиться в одном. Педагоги будут постоянно находиться в масках. На полу перед кабинетами сделана разметка, чтобы при входе соблюдалась социальная дистанция.

Напомним, что соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования школы должны не только на момент открытия, но и на протяжении всего учебного года.

ВАЖНО

1 сентября во Владивостоке начнут работу в обычном режиме не только муниципальные учебные заведения, но и 121 детский сад.