Стихийные свалки Владивостока вывозят «КАМАЗами»

Рабочие навели порядок на прибрежной полосе от станции Чайка до Седанки

Убирать мусор с городских территорий и вывозить несанкционированные свалки во Владивостоке приходится в ежедневном режиме. Отходами завалено побережье, частный сектор, лесополоса, много мусора за гаражами.

На побережье сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сначала собирают мусор в пакеты, а затем вывозят его на полигон. На работу выходит сразу по нескольку бригад. В последние дни общими усилиями навалились на прибрежную полосу Амурского залива.

- Практически неделю собираем и вывозим мусор после отдыхающих на прибрежной полосе. Работы ведутся от железнодорожной станции Вторая Речка до Океанской, в эти дни работаем в районе Седанки. По предварительным данным, чтобы навести полный порядок, нам потребуется еще около недели, - рассказал мастер участка Алексей Терехов.

Вывозят на этой неделе и свалку мусора за гаражами в районе Луговой, 50. Как рассказали местные жители, они часто самостоятельно проводят субботники, однако вывезти и собрать своими силами горы строительного мусора, старых автопокрышек и мебели, которые здесь выбросили неизвестные, не удастся.

- Мы очень рады, что городская служба помогает нам навести порядок. Спасибо большое. Хочется, чтобы люди более ответственно относились к чистоте в своем городе и не выбрасывали мусор в неустановленных местах, - поделился один из жителей дома.

ОФИЦИАЛЬНО

На минувшей неделе свалки были убраны по девяти адресам – в поселке Канал, на улицах Ялтинской, Шуйской, Леонова, с прибрежной зоны в районе улицы Зеленой и из других микрорайонов. На этой неделе свалки вывозят с проспекта Красного Знамени, 65б, п. Поспелово, п. Канал, Пальчевского, Леонова, 64, Серова, мыса Вятлина.