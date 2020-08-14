Дети будут заметнее

Разметку наносят краской или термопластиком Фото: Сергей БАЛАНОВ

Разметка на пешеходных переходах рядом с общеобразовательными учреждениями дальневосточной столицы должна быть обновлена в первую очередь. Такую задачу специалистам муниципального предприятия «Содержание городских территорий» поставил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Обновлением разметки на улицах города специалисты заняты практически ежедневно, главное - чтобы позволяли погодные условия. Приходится рисовать сплошные и прерывистые линии, стоп-линии, разметку на автобусных остановках, островках безопасности и искусственных дорожных неровностях.

- В конце июля глава города поручил уделить особое внимание разметке на переходах вблизи школ в связи с предстоящим началом учебного года. Составлен список переходов на пути к общеобразовательным учреждениям и работа по обновлению разметки уже идёт полным ходом», - подчеркнул Игорь Тарасенко, руководитель отдела организации дорожного движения муниципального предприятия.

На этой неделе дорожная служба обновила переходы, стоп-линии и другие виды разметки на улицах Адмирала Горшкова, Светланской, Уборевича, Пограничной и ряде других. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не мешать транспорту. Это особенно актуально для участков с интенсивным движением.

В работах по нанесению разметки задействовано четыре бригады. С начала года на дорогах Владивостока уже обновлено более 400 километров осевых и прерывистых линий и 8 тысяч квадратных метров «зебр».