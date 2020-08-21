«Зебры» Владивостока приподняли над дорогой

Пешеходный переход на Котельникова теперь приподнят над дорогой и оборудован камерами Фото: Сергей БАЛАНОВ

Городское управление дорог и благоустройства в этом году сделает на улицах дальневосточной столицы десять переходов, приподнятых над проезжей частью. Это сопряженные с пешеходными переходами искусственные дорожные неровности, чьи преимущества перед обычными зебрами уже успели оценить горожане.

- Первый опыт создания таких переходов мы реализовали в прошлом году на улице Всеволода Сибирцева. В планах этого года - сделать 10 таких переходов. Первый из них - на Котельникова, 7, - уже готов, другие находятся в работе. Это переходы на Светланской, 155, Батарейной, 6, Окатовой, 2 и 10, Терешковой, 14 и еще четыре на улице Русской по направлению к автовокзалу, - рассказал Валерий Корабельский, специалист управления дорог и благоустройства.

Таким образом, сами пешеходные переходы одновременно служат и средством успокоения трафика. Никто не будет спешить давить на газ, зная, что впереди своеобразный «лежачий полицейский». Получается именно такая искусственная неровность, которая не влечет заторов, но действительно снижает скорость и риск аварии.

Параллельно на некоторых переходах появляются камеры, которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме. Они обозначены специальными рисунками в виде фотокамеры на асфальте - тоже новое для приморской столицы явление.

Отметим, что эти мероприятия, а также работы по установке новых светофоров, знаков и ограждения на улицах Владивостока городская администрация проводит на основе мониторинга, проводимого совместно с ГИБДД.