Синоптики уточнили прогноз: Владивосток ждет усиление дождя, начнется гроза

Сегодня Приморье может утонуть Фото: Сергей БАЛАНОВ

Погоду в Приморье в субботу, 29 августа, определяют отроги тайфуна "Бави". На большей территории сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах грозы, сообщает портал «Примпогода».

Прогноз начал оправдываться уже с утра: во Владивостоке пасмурно и дождь. Однако синоптики обещают, что к вечеру он усилится, возможна гроза с сильным ветром.

Температура воздуха во Владивостоке 20...22°C.

В Уссурийске днем тоже обещают сильный и даже временами очень сильный дождь. Температура воздуха 22...24°C.

В Находке усиление дождя к вечеру. Температура воздуха 22...24°C.

На карте осадков видно, какие районы края ждет днем субботы наиболее сильный дождь.

Карта осадков в Приморском крае на 29 августа, день. Фото: сайт Примпогода

Температура воды в Амурском заливе 21°C, в бухте Находка 22°C, в заливе Посьета 24°C.

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