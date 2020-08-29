Полиция нашла тех, кто повредил мемориал Великой Отечественной войны в Приморье

Поврежденный памятник Великой Отечественной войны в селе Новосысоевка. Фото: пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский»

Полиция Арсеньева нашла тех, кто сорвал мемориальную доску с памятника Великой Отечественной войны в селе Новосысоевка. Ими оказались двое подростков в возрасте 14 и 15 лет.

В отделе полиции несовершеннолетние рассказали, что забрались на памятник и, спускаясь с него, задели ногами табличку с фамилиями, после этого они окончательно оторвали ее.

Объясняя свои действия, несовершеннолетние признались, что совершенно не знают, чему посвящен этот памятник на улице Кооперативная. С ними провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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