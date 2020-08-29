В Приморье двое парней украли коня, чтобы сдать на мясо

Коня оценили в 50 тысяч рублей. Фото: пресс-служба МВД по ПК

Преступление словно из позапрошлого века. У жителя села Фадеевка Октябрьского района украли коня. Оперативники выяснили, что в ночное время злоумышленники проникли во двор, отвязали коня и ускакали. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Подозреваемых нашли быстро. Полицейские задержали двух местных жителей в возрасте 22 и 18 лет. В отделе полиции они во всем признались, ошарашив оперативников заявлением, что украденного коня хотели сдать на мясо, а вырученные деньги поделить.

Конь, судя по всему, жив. А оба конокрада теперь под подпиской о невыезде. Возбужденно уголовное дело по статье «кража».

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