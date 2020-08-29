Вода зашла в дома. В Приморье затопило поселок Пограничный у границы с Китаем

Затоплена дорога перед железнодорожным вокзалом в Пограничном. Источник: instagram.com/primorye_online

Над Приморьем сегодня, 29 августа, бушуют отроги тайфуна «Бави», но некоторые населенные пункты начало топить еще накануне.

«28 августа в результате сильного дождя подтопило значительную часть приморского поселка Пограничного. Вода зашла в дома. В течение 40 минут примерно поливало как из ведра, значительная часть поселка под водой, железнодорожный вокзал затопило, железнодорожные пути перетекала вода», - сообщает паблик «Приморье | Онлайн» в Инстаграм.

Сегодня сильные дожди ожидаются на всей территории края. Во Владивостоке к вечеру усиление осадков и гроза.

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