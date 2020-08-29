Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Вода зашла в дома. В Приморье затопило поселок Пограничный у границы с Китаем

Под воду ушел железнодорожный вокзал
Сергей БалановСергейБаланов
КомментироватьОставить комментарий
Затоплена дорога перед железнодорожным вокзалом в Пограничном. Источник: instagram.com/primorye_online

Затоплена дорога перед железнодорожным вокзалом в Пограничном. Источник: instagram.com/primorye_online

Над Приморьем сегодня, 29 августа, бушуют отроги тайфуна «Бави», но некоторые населенные пункты начало топить еще накануне.

«28 августа в результате сильного дождя подтопило значительную часть приморского поселка Пограничного. Вода зашла в дома. В течение 40 минут примерно поливало как из ведра, значительная часть поселка под водой, железнодорожный вокзал затопило, железнодорожные пути перетекала вода», - сообщает паблик «Приморье | Онлайн» в Инстаграм.

Сегодня сильные дожди ожидаются на всей территории края. Во Владивостоке к вечеру усиление осадков и гроза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Стихия