Новости коронавируса в Приморье на 29 августа: еще 78 приморцев заразились COVID-19

Новости коронавируса на 29 августа в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

Статистику заболевших коронавирусом в Приморье за минувшие сутки пополнили еще 78 человек, итого с начала эпидемии заразились 9442 приморца.

В то же время 121 пациент за последние сутки выздоровел, число победивших болезнь выросло до 7685. К счастью, нет новых жертв. Напомним, в приморье от COVID-19 умерло уже 103 человека.

За последние сутки административные комиссии проверили почти 2300 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 45 протоколов.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14