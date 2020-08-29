Суд не стал арестовывать Александра Сарнавского, ранившего ножом сотрудника полиции в пробке во Владивостоке

Для поиска Александра во Владивостоке вводили план "Сирена". Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

Сегодня, 29 августа, в Первореченском районном суде Владивостока состоялось заседание по вопросу избрания меры пресечения тренеру по кудо Александру Сарнавскому, которого подозревают в том, что тот ранил сотрудника ДПС. Судья отказался заключать спортсмена в СИЗО или отправлять под домашний арест. Теперь мужчину могут только оставить под подпиской о невыезде сами следователи, сообщает портал Vl.ru.

Напомним, вечером 26 августа из-за ремонта и небольшого ДТП пробка сковала главную транспортную артерию Владивостока в необычном направлении – она растянулась в сторону центра города от Зари. Видимо, стояние обострило нервы, и в районе кинотеатра «Иллюзион» из двух машин вышли люди и устроили потасовку.

Точнее, сначала просто поговорили и сели по машинам. Но потом конфликт вспыхнул снова. Один из парней достал нож и ранил человека, который, как говорят, пытался драку разнять. Задета артерия, парень потерял много крови, его увезли в больницу. А человек с «тесаком» сбежал.

Оказалось, что раненый – сотрудник полиции. В городе ввели план «Сирена». Нападавшего тоже быстро опознали, им оказался известный в городе детский тренер по кудо Александр Сарнавский.

Происшествие потрясло город. Многие решили, что раз спортсмен, значит, все понятно. Но коллеги тренера, характеризующие его с положительной стороны, недоумевали, что же могло такого случиться, чтобы он напал на полицейского с ножом.

Вскоре появилось видео с моментом удара ножом. И с этого ракурса происшествие выглядит не однозначно. Начинается видео с момента, когда спортсмена избивают за рулем его же «Крауна». Когда он показал нападающим, что вооружен, на него все равно бросились двое, один держал, другой бил. Тот, что держал, и оказался полицейским, хотя по нему это нельзя было определить. Сам удар ножом случился в момент, когда спортсмен вырывался уже из окружения троих, после чего он, собственно, направился снова к своей машине.

Не понятно, что было до и после, но само видео оставляет самые неоднозначные впечатления. Разбираться придется экспертам.

Вскоре Сарнавский сам пришел в полицию, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Пока о «самооборон» речь не идет. Что будет остальным участникам конфликта – пока тоже не ясно.

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