В Лесозаводске ввели режим ЧС

Сильные дожди в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

Появляются первые последствие сильных дождей в Приморском крае из-за тайфуна «Бави». Подтопления зафиксированы в селе Ружино Лесозаводского городского округа, там введен режим ЧС. В Пограничном округе в связи с переливами воды ограничено движение легкового транспорта, сообщили в министерстве ГО и ЧС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Лесозаводском городском округе.

- В связи с подтоплениями в селе Ружино введен режим ЧС муниципального характера – ущерб уточняется, – сообщили в «чрезвычайном» ведомстве.

В Пограничном округе на дороге Богуславка – Духовское перед строящимся мостом зафиксирован большой перелив через дорогу глубиной до 25 сантиметров. Вода продолжает прибывать, проезд открыт только для большегрузного транспорта. Альтернативный проезд для легковых автомобилей есть.

Дожди продолжатся 29 и 30 августа, наиболее паводкоопасные территории: Уссурийский и Дальнереченский городские округа, Октябрьский, Лазовский и Чугуевский муниципальные округа, Михайловский, Красноармейский, Пожарский, Ольгинский и Кавалеровский районы.

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