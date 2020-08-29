Проезда нет. Список затопленных дорог в Приморье

Затопленная дорога в поселке Пограничный. Фото: instagram.com/primorye_online

По информации АО «Примавтодор», в Пограничном округе проезда нет на подъезде к селу Духовское на участках с 17-27 километры и на 28-м километре. Есть альтернативный через село Жариково. Также проезда нет по дороге Гродеково–Барановка–Садовый. Объехать подтопленные участки можно со стороны Барановки на Садовый.

Размывы глубиной до полуметра сделали невозможным подъезд к селу Рубиновка от дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово – остаются отрезанными села Рубиновка и Комиссаровка.

В Ханкайском округе проезд затруднен для легкового транспорта на 12-м километре дороги Михайловка–Турий Рог–Рассказово и на 8-9 километрах дороги Михайловка–Турий Рог–Троицкое. Отсутствует проезд по направлению Сибирцево–Жариково–Комиссарово–Дворянка. Из-за обрушения заборной стенки на мосту на 151-м километре дороги Михайловка–Турий Рог проезд есть только по одной стороне.

«На всех участках дежурят бригады с необходимой техникой, там, где возможно, аварийные ситуации устраняются, в остальных случаях приходится ждать спада воды», – подчеркнул директор АО «Примавтодора» Алексей Ширшов.

Ожидается, что дожди продолжатся 29 и 30 августа, наиболее паводкоопасные территории: Уссурийский и Дальнереченский городские округа, Октябрьский, Лазовский и Чугуевский муниципальные округа, Михайловский, Красноармейский, Пожарский, Ольгинский и Кавалеровский районы. В Лесозаводске уже введем режим ЧС.

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