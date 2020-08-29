Союзники по Второй мировой «встретились» во Владивостоке

Видеомост Владивосток - Сан-Диего. Фото: предоставлено организаторами

Почетными гостями видеомоста стали ветераны Великой Отечественной войны – Анатолий Лавров, пулеметчик, принимавший участие в боевых действиях в составе 852 Ковенского стрелкового полка 277 стрелковой дивизии Дальневосточного фронта; Исаак Ланцман, подполковник медицинской службы, принимавший участие в боевых действиях в составе 670 отдельной роты связи 250 стрелковой дивизии Северо-Западного и Западного фронтов; Алексей Чепурной, с августа по сентябрь 1945 г. находившийся в Маньчжурии в составе советских войск 59 стрелковой дивизии и Владимир Ветюков, блокадник, полковник в отставке, ветеран Тихоокеанского флота.

С американской стороны поздравления прозвучали от директора школы в Сан-Диего Фернандо Эрнандеса, Деборы Флорес, главного координатора программы «Открытый мир» Дэвида Эдика, которые подчеркнули, что страдания и жертвы, выпавшие на долю советского народа, а также его мужество и героизм заслуживают глубочайшего уважения и вся нынешняя деятельность Ассоциации городов-побратимов Сан-Диего - Владивосток направлена на развитие добрососедских отношений между Россией и США.

Прозвучавшие в ходе видеомоста воспоминания ветеранов о войне, об участии в боевых операциях, о радости побед и горечи потери боевых товарищей стали для всех присутствующих еще одним напоминанием того, какой ценой досталась Победа, сколь много духовных и физических сил, героизма и самоотверженности потребовалось советскому народу, чтобы выстоять и победить. Волонтеры вручили ветеранам цветы и благодарственные письма, а праздничное чаепитие дало возможность пообщаться представителям двух поколений в теплой, неформальной обстановке.

Место встречи представителей городов-побратимов символично - выставочный зал Арт-галереи Централь, где в эти дни работает художественно-историческая экспозиция «Освобождение: память общей судьбы» (6+), открытая для посещения гостей и жителей г. Владивостока до 15 сентября включительно, демонстрирует фотохронику боевой операции по освобождению Кореи и северо-восточных территорий Китая, а также фотоматериалы памятников бойцам Красной Армии, павшим за освобождение этих стран, уникальные экспонаты Второй мировой и полотна приморских художников, повествующих о днях войны. Представители Ассоциации городов-побратимов из Сан-Диего смогли посетить выставку виртуальной экскурсии.

- Вторая мировая война завершилась на Тихом океане, - отметил представитель МКПП в АТР Евгений Русецкий. Из Приморья в последний бой с врагом уходили наши земляки, солдаты и матросы. Имена героев вписаны в Книгу Памяти, их помнит вся страна - это санинструктор Мария Цуканова, краснофлотцы Петр Ильичев и Николай Вилков, командир отдельного разведотряда Виктор Леонов, участник советско-японской войны Яков Баляев и мн. др.

В заключении встречи генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок поблагодарил народных дипломатов из Калифорнии и Приморья за их усилия по сохранению памяти об общей победе.

«Союзнические отношения между нашими странами в годы Второй мировой – прочная основа для развития добрососедских отношений между народами США и России сегодня», - подчеркнул Луис Кришок. Он также тепло поздравил, поблагодарил и пожелал здоровья ветеранам войны, которые были приглашены на видеомост в качестве почётных гостей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14