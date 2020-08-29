Рейсовый автобус протаранил здание проходной порта Находки

Автобус потерял управление. Источник: instagram.com/primorye_online

Паблик «Приморье онлайн» в Инстаграме опубликовал пост, в котором сообщается, что 28 августа в Находке рейсовый автобус маршрута № 6 врезался в здание проходной порта.

О пострадавших не сообщается. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

Судя по фото, удар пришелся в стену кирпичного строения. Видимо, он был настолько сильный, что с обратной стороны проходной обрушились кирпичи.

Проходная порта Находка. Источник: instagram.com/primorye_online

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