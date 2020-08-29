Когда кончится ливень в Приморье. Главный синоптик ответил на вопрос

Сильные ливни проходят практически по всей территории Приморья Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сильные дожди начали поливать Примрье с пятницы, в некоторых муниципалитетах введен режим ЧС, но осадки продолжаются. Как рассказал в интервью порталу «Примпогода» глав Примгидромета Борис Кубай, лишь в воскресенье, 30 августа, дожди ослабеют и прекратятся. 31 августа и 1 сентября выдадутся хорошими по погоде.

При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с подходом тайфуна «Бави». А тем временем в Тихом океане зародился тропический шторм, девятый по счету в этом году, ему присвоено имя «Майсак» (MAYSAK).

- Думаю, что по мощности он может оказаться сильнее тайфуна «Бави» (BAVI), для этого и на акватории Тихого океана, и в тропосфере намечаются благоприятные условия. Если тайфун «Бави» прошел вдоль западного побережья Корейского полуострова, создав большие проблемы в западной части Южной и Северной Кореи, то, судя по всему, тайфун «Майсак» нацеливается на их восточные части, - прокомментировал Борис Кубай.

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