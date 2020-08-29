Завершены поиски 11-летней Лиды, пропавшей в самом центре Владивостока

К поискам подключились волонтеры. Источник: instagram.com/primpoisk25

Во Владивостоке завершены поиски 11-летней Лидии Н. Ребенок найден, она жива и здорова.

Девочку в последний раз видели 29 августа около 17:20 у остановки «Площадь борцов революции» в самом центре Владивостока. Она ушла с остановки и несколько часов ее местонахождение не было известно.

К поискам были подключены волонтеры. Однако уже к 23:00 стало известно, что девочка найдена живой. С ней все в порядке. Где она пропадал несколько часов, не уточняется.

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