Завершены поиски 11-летней Лиды, пропавшей в самом центре Владивостока

К поискам подключились волонтеры. Источник: instagram.com/primpoisk25
Во Владивостоке завершены поиски 11-летней Лидии Н. Ребенок найден, она жива и здорова.
Девочку в последний раз видели 29 августа около 17:20 у остановки «Площадь борцов революции» в самом центре Владивостока. Она ушла с остановки и несколько часов ее местонахождение не было известно.
К поискам были подключены волонтеры. Однако уже к 23:00 стало известно, что девочка найдена живой. С ней все в порядке. Где она пропадал несколько часов, не уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14