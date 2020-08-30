Проезда нет. Полный список затопленных дорог в Приморье

Источник: instagram.com/primorye_online

Как сообщили в АО «Примавтодор», в Чугуевском округе на дороге Чугуевка–Пшеницыно обрушился мост, проезда к селу Пшеницыно нет. Сейчас дорожники займутся отсыпкой и укреплением конструкции, что позволит запустить движение по одной полосе для легковых и микроавтобусов.

В Пограничном округе нет проезда на подъезде к селу Духовское на участках с 17-27 километры и на 28-м километре – есть альтернативный через село Жариково. Также проезда нет по дороге Гродеково–Барановка–Садовый. Объехать подтопленные участки можно со стороны Барановки на Садовый.

Размывы глубиной до полуметра сделали невозможным подъезд к селу Рубиновка от дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово – остаются отрезанными села Рубиновка и Комиссаровка.

В Ханкайском округе проезд затруднен для легкового транспорта на 12-м километре дороги Михайловка–Турий Рог–Рассказово и на 8-9 километрах дороги Михайловка–Турий Рог–Троицкое. Отсутствует проезд по направлению Сибирцево–Жариково–Комиссарово–Дворянка.

Из-за обрушения заборной стенки на мосту на 151-м километре дороги Михайловка–Турий Рог проезд есть только по одной стороне. Нет проезда и на участке 139-141 километры дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово.

По словам директора АО «Примавтодор» Алексея Ширшова, на указанных участках дорог сохраняются переливы воды и размыв проезжей части. Восстановительные работы начнутся сразу после схода воды.

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