Студентка колледжа из Находки помогла полицейским вернуть домой пропавшего подростка

Девушку поблагодарили полицейские. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Помощник начальника по работе с личным составом отдела МВД России по городу Находке майор полиции Анатолий Гуляев вручил благодарственное письмо студентке колледжа МЧС 17-летней Софье Скирда за помощь в поисках пропавшей девушки.

Пропавшую в Находке 14-летнюю девушку смогли найти буквально за сутки. Самостоятельно родственникам найти ее не удалось. А полицейским в поисках помогла информация, размещенная в социальных сетях.

Информация о «потеряшке», которая решила покататься по краю, стала поступать в полицию из разных городов: Фокино, Владивостока, Находки. Неравнодушные граждане сообщали, где и когда видели подростка.

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани Софья заметила девушку, похожую на пропавшую, и позвонила в полицию. Через сутки беглянка была дома.

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