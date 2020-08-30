В Приморье отец уронил ребенка на пол, когда кормил – малыш скончался

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20-летнего жителя с. Летно-Хвалынское Спасского района обвиняют в причинении своему четырехмесячному ребенку смерти по неосторожности. По версии следствия, у себя дома он держал малыша на руках и одновременно пытался приготовить смесь для кормления. в результате допущенной преступной небрежности не удержал ребенка правой руко, и уронил его на пол лицом вниз.

Травма оказалась фатальной. Спустя несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы в КГБУЗ «Спасская городская больница» ребенок умер.

Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд.

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