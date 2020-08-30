В Приморье за последние сутки 82 человека заразились коронавирусом

В Приморском крае за последние сутки диагноз COVID-19 выявлен у 82 жителей края. Общее количество заразившихся коронавирусом нового типа по состоянию на 30 августа составляет 9 524 человека.

Сейчас на лечении находится сейчас более 1,5 тысячи пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 830 из них наблюдаются амбулаторно. У 49 заболевание протекает в тяжелой форме, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки излечиться от смертельно-опасного вируса удалось 72 приморцам. Всего с начала эпидемии от COVID-19 вылечились 7 757 пациентов. 103 человека за все время не справились с инфекцией.

На наличие коронавируса за все время лабораторно обследованы более 296 тысяч человек, 1,8 тысячи – за последние сутки.

Напомним, в Приморье продолжает бессрочно действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.

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