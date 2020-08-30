Полиция и волонтеры разыскивают без вести пропавшую в Приморье 21-летнюю Кристину

Пропавшая Кристина Викентьева

В Приморье разыскивают пропавшую без вести 21-летнюю Кристину Викентьеву. Девушка вышла из дома еще 22 августа и до сих пор не вернулась. На сегодняшний день о ее местонахождении ничего неизвестно.

Поиски Кристины продолжаются вторую неделю и пока не дали никаких результатов. Известно, что Кристина вышла из дома в поселке Дунай ЗАТО Фокино утром 22 августа и отправилась отдыхать на остров Путятина. После этого девушка перестала выходить на связь.

Кристина среднего телосложения, ее рост 156 см, глаза карие, волосы коричневые длиной до плеч. У девушки есть пирсинг в носу. В день пропажи она была одета в серую футболку и синие джинсы, с собой у нее была маленькая красная сумка через плечо.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Кристины Викентьевой, волонтеры просят сообщить об этом по телефону: 8-924-938-05-09, 8-908-451-25-33.

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