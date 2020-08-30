Во Владивостоке продолжают штрафовать пассажиров без маок в общественном транспорте

Всего же за эти выходные во Владивостоке комиссии проверили 525 такси и 256 автобусов Фото: vlc.ru

Во Владивостоке за 29 и 30 августа административные комиссии составили 10 протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте города. Горожанам, которые передвигались в автобусах и такси города без защитных средств грозят денежные штрафы.

Всего же за эти выходные во Владивостоке комиссии проверили 525 такси и 256 автобусов. Проверяли не только путевые листы и периодичность обработки салона дезинфицирующим средством, но и то, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим.

«Ежедневно проводим рейды и проверяем факты проведения дезинфекции, так как общественный транспорт – это всегда большой поток людей, и важно, чтобы в условиях коронавирусной инфекции соблюдались все санитарные требования. Также обязательно ношение масок - и водителям, и пассажирам. В рамках проводимых проверок постоянно напоминаем людям об этом», – отмечают специалисты городской администрации.

Напомним, в связи с опасностью распространения коронавируса в регионе продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. В общественных местах каждый обязан носить маски и соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5-2 метра.

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