Завтра из-за гидравлических испытаний сотни домов Владивостока останутся без горячей воды

Без воды останутся потребители ТЭЦ «Северная»

31 августа во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний. До 7 сентября без горячей воды останутся сотни домов краевого центра, которые получают услугу от ТЭЦ «Северная», по следующим адресам:

100-летия Владивостока проспект, 14, 18, 20а, 22, 26, 28а, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30-б, 30в, 30д, 32, 32а, 32-б, 33, 34а, 35, 36, 36-б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 46а, 48, 49, 50, 51, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64-б, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 82, 84;

Овчинникова ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14а, 16, 22, 28, 30, 32, 34а;

Гамарника ул., 2, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 10а, 10-б, 11, 12, 12а, 12-б, 13, 13а, 14-б, 15, 16, 17, 18в, 19, 21, 22, 24, 24-б, 24в, 26;

Адмирала Горшкова ул., 2, 20, 26, 26а, 32, 34, 38, 40;

Адмирала Смирнова ул., 8, 18;

Анны Щетининой ул., 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39;

Бородинская ул., 12, 18;

Волховская ул., 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10-б, 10в, 11, 12, 13, 15, 15а, 19;

Героев Варяга ул., 2, 2в, 4, 5, 6, 11;

Днепровская ул., 1, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22а, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский пер., 1, 2, 3а, 4, 5, 7;

Днепропетровская ул., 15, 18;

Завойко ул., 4, 6, 8;

Ильичева ул., 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32;

Иртышская ул., 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 18, 22, 26а, 26-б, 28а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 48;

Камская ул. 5;

Камский пер., 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Карбышева ул., 6, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 26, 28, 30, 34, 38, 44, 46, 46а, 48, 52, 54;

Колесника ул., 4, 5, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова ул., 1, 3, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Кутузова ул., 4, 6, 8, 8а, 8-б, 8в, 10;

Мичуринская ул., 23а;

Нахимова ул., 2, 3, 4, 5, 18;

Невская ул., 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Печорская ул., 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;

Постышева ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Русская ул., 40, 46-б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57ф, 57т, 58, 58а, 60, 60а, 62;

Тухачевского ул., 26, 38, 40, 42, 54, 58, 70, 72;

Ульяновская ул., 4, 6, 8, 10;

Уральская ул., 6;

Фирсова ул., 2, 2а, 4, 4а, 6;

Шошина ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 17-б, 19, 21, 25, 25а, 27, 29, 35, 37, 39, 41;

Южно-Уральская ул., 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14