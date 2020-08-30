Двое бывших полицейских и их подельник вскрывали гаражи, похищая машины и мопеды Арсеньева

Преступная группа успела обчистить 9 гаражей, прежде чем была схвачена.

В Приморском Арсеньеве банда, состоящая из двух сотрудников полиции и одного подельника вскрывала гаражи, угоняя автомобили и мопеды. Бандиты успели провернуть серию из девяти краж, прежде чем были пойманы.

По версии следствия, преступная группа успела вскрыть 9 гаражей в гаражно-строительных кооперативах Арсеньева. Добычей злоумышленников стали два автомобиля, два мопеда, различные запчасти и другое ценное имущество жителей города.

Примечательно, что двое из трех членов банды на момент совершения преступлений носили полицейскую форму - они были сотрудниками полиции МВД Российской Федерации «Арсеньевский».

Тем не менее, несмотря на все хитрости преступной группы, их все же задержали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба им грозит до пяти лет лишения свободы.

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