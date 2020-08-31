В последний день лета в Приморье пасмурно и ветрено

В последний день лета погода особо не побалует приморцев Фото: Милана СОКОЛ

31 августа погоду в Приморском крае определяет поле повышенного атмосферного давления. Утром в отдельных районах туман. Осадков не ожидается. По прогнозам специалистов «Примпогоды», будет дуть юго-восточный умеренный ветер, местами до сильного. Воздух прогреется до +18...+23°C .

Во Владивостоке в первый день рабочей недели будет пасмурно, но без осадков. В городе ожидается ветер юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Столбики термометров поднимутся до +18...+20°C.

В Уссурийске сегодня тоже переменная облачность, без осадков. При южном умеренном, вечером сильном ветре, температура составит +22...+24°C.

В Находке в понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. С утра будет дуть ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня усилится. В городе будет +20...+22°C.

Температура воды в Амурском заливе 21°C, в бухте Находка 22°C, в заливе Посьета 24°C.