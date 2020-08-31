«Крот выглядывал»: необычная разметка в центре Владивостока повеселила горожан

Ситуация с разметкой на дороге позабавила приморцев
Фото: Милана СОКОЛ
Вздыбившаяся двойная сплошная полосана центральной дороге Владивостока от души повеселила жителей города. Фото и видео с улицы Светласнкой приморцы обсуждают с иронией, придумывая остроумные комментарии под постами в сети. Некоторые делятся своими историями о «нанотехнологиях» на местных трассах.
Горожане удивились подобной разметке. Фото: blog_vladivostok
Разметка, заинтересовавшая многих, замечена посреди дороги на Светланской, 108Б.
«Уползти собирается», «Крот выглядывал», «Потягушечки», «Она камушек перепрыгнула», «Стоячая разметка, такого я еще не видел», «На байке ехал, офигел», «Муж видел, как от струи машины, которая моет дорогу, полетело много кусков от сплошной полосы с Баляева в сторону Луговой. Там теперь своеобразная прерывистая линия образовалась», – делятся горожане.
Очевидно, что образовавшийся бугор предстоит устранить дорожникам.
Некоторые решили осмотреть новую достопримечательность поближе. Фото: blog_vladivostok
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