Микрик «черная молния» замечен на дорогах Владивостока

Водитель проехал с огоньком по бардюру Фото: принтскрин видео.

Аварийную ситуацию несколько раз создал на дороге во Владивостоке водитель темного микроавтобуса. К автомобилисту, который буквально прокатился с огоньком и едва не угодил под автобус, возникло много вопросов у пользователей сети, куда попало видео с регистратора.

На видео отчетливо заметно, как Toyota Voxy, двигаясь с Некрасовского путепровода в направлении «Молодежной», заскакивает на бордюр, после чего продолжает движение, резко вырулив на дорогу. Однако на этом приключения не завершаются. Вместо того, чтобы остановиться и проверить целостность колес, рулевой едет дальше, включив аварийку, а позже и вовсе подрезает рейсовый автобус.

Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Свидетель череды происшествий решил поделиться видеозаписью, указав гос. номер нарушителя.

Многие приморцы посчитали, что автомобилист попросту пьян.

«Скорее всего пьяному стало плохо», «Стекло лобовое газетой обшито, читает в дороге новости», – отмечают пользователи сети.

Возможно также, что водителю стало плохо за рулем. Не исключено, что кадрами вскоре заинтересуется полиция.

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