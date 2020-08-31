Дальнобойщик, который смог. Кадры с дороги Владивостока озадачили местных жителей

Водитель профессионально ушел от столкновения Фото: принтскрин видео.

Чудеса пилотирования продемонстрировал водитель большегруза на довольно оживленном участке дороги во Владивостоке. Длинномер заскочил на бордюр, миновал его и чудом не задел другие авто. Экстремальный заезд попал в прицел видеорегистратора очевидца.

История развернулась на спуске с объездной трассы на улицу Фадеева. На кадрах заметно, как у крупногабаритного авто загораются задние стоп-сигналы, однако машина при этом не замедляется. К счастью водителя фуры, ему хватило навыков и места для маневрирования. К тому же, длинномер не врезался в другие машины, которым он должен был уступить дорогу при выезде на оживленный перекресток.

«Видно же, что тормоза отказали. Водила красавчик, ушел от ДТП», «Тормоза отказали. Вырулил профессионально», «Видно, стопари загорелись, а машина и не думает останавливаться... Так то красавчик, разрулил и никого не снес. Хотя, если понял раньше – не надо было с развязки сворачивать, шел бы и шел дальше по трассе – так безопаснее», – высказывают свои мнения местные жители.

Стоит отметить, что ЧП с большегрузами во Владивостоке происходят довольно часто. Напомним, в центре приморской столицы у самосвала отказали тормоза. Крупногабаритный транспорт стал сносить все на своем пути и затормозил лишь врезавшись в здание. В крупной аварии тогда пострадали 4 человека.

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