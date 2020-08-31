«Пункт назначения» по-приморски. Водитель болешегруза перевернул прицеп с бревнами

Прицеп перевернулся в Черниговском районе Приморья Фото: принтскрин видео.

ДТП с участием большегруза, перевозящего лес, произошло в Черниговском районе Приморья. Прицеп длинномера перевернулся и массивные бревна выпали на проезжую часть. К счастью, обошлось без фатальных последствий.

Кадры, напоминающие съемки популярного голливудского фильма «Пункт назначения», облетели сеть. Перевернувшийся прицеп и массивные бревна, лежащие посреди дороги значительно осложнили проезд. ЧП произошло за Черниговкой, в нескольких километрах от села Грибное.

На кадрах заметно, что на дороге большая выбоина, не исключено, что именно в нее попал большегруз. Судя по всему, груженая телега подскочила на яме, после чего перевернулась. Лишь по счастливой случайности бревна не повредили другие машины. Чтобы вернуть прицеп в первоначальное положение и собрать потерянный груз понадобилась помощь тяжелой техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14