Новые дорожные знаки появятся на улице Фадеева во Владивостоке

Улица Фадеева во Владивостоке. Фото: Яндекс. Карты

Корректировка схемы дорожного движения произойдет на улице Фадеева Владивостоке: будут установлены знаки, запрещающие парковку большегрузного транспорта на стороне дороги с нечетными номерами домов. Кроме того, на участке дороге появятся таблички дополнительной информации «Фотовидеофиксация».

Как заявляют представители городского управления дорог и благоустройства, установка запрещающих знаков вызвана тем, что водители большегрузов используют этот участок дороги для парковки своих машин, а это сильно сужает проезд для других участников движения.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Грузовой автотранспорт» и «Фотовидеофиксация» установят специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий.

Мэрия Владивостока просит автомобилистов дальневосточной столицы быть внимательными на дорогах города и соблюдать требования технических средств организации движения.

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