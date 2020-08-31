Приморье получило медицинскую помощь от соседней провинции Хэйлунцзян

В Приморский край из КНР пришла гуманитарная помощь на сумму более чем 41 миллион рублей Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Приморье получило еще одну партию гуманитарной помощи для противодействия коронавирусной инфекции от ближайшего заграничного соседа — китайской провинции Хэйлунцзян.

На этот раз в наборе медтехники, прибывшей на территорию края, в основном оборудование для профилактики распространения COVID-19. По сообщению пресс-службы правительства региона, в партии есть 10 очистителей воздуха и 10 мониторов пациента, 4 аппарата инвазивной ИВС, 500 инфракрасных термометров, кроме того операционные шапочки, респираторы, одноразовые бахилы, средства индивидуальной защиты, а также другое медицинское оборудование на сумму более 41 миллиона рублей.

Зампред правительства Приморского края Константин Шестаков поблагодарил от себя лично и от имени жителей региона, в особенности от врачей, которые в данные момент непосредственно противостоят опаснейшему заболеванию, за оказанную помощь. Шестаков отметил, что приморцы с большим уважением относится к подобным шагам китайских партнеров.

— Наши отношения всегда взаимны, мы в любой тяжелой или радостной ситуации поддерживаем друг друга, — сказал вице-губернатор.

Генконсул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь в своем ответе напомнил, что в начале года, когда коронавирус начал заражать людей в Китае, Приморье также оказало помощь провинции Хэйлунцзян.

Медтехника и средства защиты, подаренные зарубежными соседями, будут сначала направлены в резервный фонд, а уже оттуда из распределят по медицинским учреждениям Приморья.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также соблюдение "социальной дистанции".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14