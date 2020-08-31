«ЛЕОС» — новые технологии мониторинга состояния природы в Приморье

Инновационные технологии «ЛЕОС» сделают сбор, хранение и анализ разрозненных данных едиными Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Новая разработка — информационно-аналитическая система «ЛЕОС» — создается по инициативе «Земли леопарда». Это программное обеспечение даст возможность не только в реальном времени пополнять единый банк информации о состоянии природы юга Приморья, но и прогнозировать то, что может произойти в будущем.

Компьютерная программа будет работать с огромным объемом наблюдений за природой, собранных в научных исследованиях и экомониторинге в заповеднике «Кедровая падь» и нацпарке «Земля леопарда». Свой вклад в наполнение системы сделают специалисты нацпарка, ученые из отраслевых и академических институтов, волонтеры, туристы, студенты профильных вузов, юннаты. «ЛЕОС» должен стать первой в России системой, обобщающей результаты многолетнего мониторинга биоты.

— Отмечая появление тигров и леопардов у дорог и населенных пунктов, сообщая о новых видах животных и растений, изменении состояния растительных сообществ и сообществ беспозвоночных, каждый сможет внести вклад в повышение эффективности сохранения и изучения уникальной природы. Инновационные технологии сделают сбор, хранение и анализ разрозненных данных едиными. «ЛЕОС» станет мощным инструментом, который поможет ограниченному количеству ученых охватить большую территорию для исследований, — сообщил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк,

Программное обеспечение будет открытым и для пользователей «ЛЕОС» будет доступен как веб-сайт, куда можно внести данные мониторинга, получить обобщенную информацию по итогам наблюдений и аналитические выкладки моделирования.

Предполагается, что опыт работы с этой программой в Приморье в дальнейшем распространят на всю федеральную систему особо охраняемых природных территорий. Проект осуществляет АНО «Дальневосточные леопарды» при поддержке Фонда президентских грантов.

Планируется, что информационно-аналитическая система «ЛЕОС» заработает в полном объеме летом 2021 года.

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