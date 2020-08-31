Бесплатный онлайн-проект «Школа экономии» для предпринимателей стартует уже на этой неделе

Уже 3 сентября стартует новый бесплатный онлайн-проект Дальневосточного банка ПАО Сбербанк «Школа экономии» для бизнеса. Зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте «Школы экономии».

Участников проекта ждут образовательные вебинары на актуальные для предпринимателей темы: где найти новые возможности для роста, как быстро реагировать на изменения, на чем можно сэкономить и как маркетинг поможет продажам.

Первое занятие состоится 3 сентября и будет посвящено теме «Продавай больше, продавай чаще. Новые каналы доставки до клиента». 10 сентября пройдут вебинары на темы «Менеджеры об этом не расскажут. Сервис проверки контрагентов» и «Что можно отдать на аутсорсинг и сэкономить». Темами встречи 17 сентября станут «Телемедицина для клиентов и сотрудников. Экономим на больничных» и «Оплата по QR — просто, удобно и выгодно». Завершит серию вебинаров выступление известного российского маркетолога Игоря Манна на тему «Маркетинг в помощь», которое состоится 24 сентября.