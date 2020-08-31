Праздник «возвращения живого звучания» объявила Приморская филармония

Тихоокеанский симфонический оркестр. Архив КП Фото: Олег БЕЛОВ

Приморская краевая филармония объявила об открытии очередного своего сезона 4 сентября. На сайте учреждения появилось сообщение о том, что филармония празднует «возвращение живого звучания» в Дальневосточную столицу России.

В предстоящую пятницу концертной программой «Золотой Век Русской Музыки — М. Глинка. П. Чайковский» в Большом зале сезон откроет Тихоокеанский симфонический оркестр. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер коллектива, заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Проведет полуторачасовую программу музыковед Наталия Мищенко.

Напомним, как и всем учреждениям культуры в Приморье, краевой филармонии пришлось весной этого года из-за пандемии существенно изменить свою работу. От живого общения со зрителями артисты вынуждены были отказаться и частично перешли на онлайн-трансляции. Об этом «КП-Владивосток» писала в одном из своих материалов.

Администрация приморской филармонии призывает зрителей при посещении концертов соблюдать меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

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