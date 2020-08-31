ДГК представила дополнительный список отключений горячей воды во Владивостоке

В третий этап гидравлических испытаний были добавочно включены еще несколько домов во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В третий этап гидравлических испытаний, начавшихся во Владивостоке, ДГК решила включить некоторое количество домов, которые планировалось проверить лишь в пятом этапе. Увы, часть жителей города узнала об отключениях только, открыв кран.

Публикуем список адресов, которые так же были включены в третий этап и добавились к ранее опубликованному списку.

До 7 сентября горячей воды не будет у потребителей, которые получают услугу от АО «ДГК» филиал «Приморская генерация», по следующий адресам:

Ленинский район

Аксаковская ул., 1;

Аллилуева ул., 2, 6, 8, 10;

Гоголя ул., 19, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;

Державина ул., 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;

Жуковского ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

Красного Знамени пр-т, 66а, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Некрасовская ул., 36а, 36-б, 38, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 70, 72, 74, 76, 76а;

Некрасовский пер., 24;

Тобольская ул., 10, 11, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого ул., 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;

Шилкинская ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

Первореченский район

Аллилуева ул., 3, 5;

Алтайская ул., 3;

Амурская ул., 82, 84, 86, 96;

Военное Шоссе ул., 1а;

Жигура ул., 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 44;

Красного Знамени пр-т, 65, 69-б, 71, 71а, 73, 75, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 111, 111а, 113, 115, 117д, 119, 121;

Народный пр-т, 4, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

Некрасовская ул., 51в, 53, 53а, 53-б, 55, 57, 59, 61, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;

Океанский пр-т, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123-б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;

Острякова пр-т, 6;

Отлогая ул., 10;

Партизанский пр-т, 52, 58, 58в;

Снеговая ул., 41.

Энергетики сообщают, что требованием Правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения от системы горячего водоснабжения потребителей.

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