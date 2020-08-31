Фонд «Восточный Порт» помог многодетным семьям собрать детей в школу

По доброй традиции Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» принял участие в общегородской акции «Помоги собраться в школу». Мероприятия Фонда рассчитаны на учеников начальных классов из школ №№ 18, 19, 20 микрорайона Врангель. В этом году к ним присоединились ребята из школы в соседней Хмыловке.

118 мальчишек и девчонок из многодетных и малообеспеченных семей получили специальные наборы, которые помогут им успешнее осваивать учебную программу. Цветная бумага, альбомы для рисования, тетради и обложки к ним, пеналы, краски, кисти, ручки, цветные карандаши и фломастеры, линейки, ножницы, стаканчики-непроливайки и масса других полезных принадлежностей для ежедневных посещений уроков.

Помощь со сборами в школу ученикам 1-4 классов из многодетных и малообеспеченных семей – не единственный подарок Фонда «Восточный Порт» местным жителям к 1 сентября. В рамках одного из 12 направлений своей деятельности, программы «Образование», Фонд помог застраховать первоклашек из Врангеля и Хмыловки, а также завершил ремонт в школе №19.

– Искренне надеюсь, что наша помощь поможет ребятам в учебе, – говорит Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Всем школьникам, а также их родителям и учителям, хочу пожелать крепкого здоровья, терпения и выдержки в этом необычном, с поправкой на коронавирус, учебном году.