Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Более 28 миллионов рублей украла у банка кассир из Владивостока

Женщина просто не загрузила до конца 17 кассет для банкоматов
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
КомментироватьОставить комментарий
Старший кассир одного из банков Владивостока похитила более 28 миллионов рублей

Старший кассир одного из банков Владивостока похитила более 28 миллионов рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор старшему кассиру банка по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере».

Преступление женщина совершила еще в ноябре 2018 года. Кассир при загрузке кассет для банкоматов не догрузила 17 банкоматов. Причем сделала она это не по рассеянности, а специально. Украденные деньги работник банка спрятала в тайнике на рабочем месте, а затем в удобное время незаметно вынесла наличку из банка.

Как говорится в сообщении Прокуратуры Приморского края, утащила кассир более 28 миллионов рублей.

Суд назначил женщине 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание ею наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Кроме того, осужденная должна будет возместить ущерб, причиненный банку и страховой компании. Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14