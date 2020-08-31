Более 28 миллионов рублей украла у банка кассир из Владивостока

Старший кассир одного из банков Владивостока похитила более 28 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор старшему кассиру банка по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере».

Преступление женщина совершила еще в ноябре 2018 года. Кассир при загрузке кассет для банкоматов не догрузила 17 банкоматов. Причем сделала она это не по рассеянности, а специально. Украденные деньги работник банка спрятала в тайнике на рабочем месте, а затем в удобное время незаметно вынесла наличку из банка.

Как говорится в сообщении Прокуратуры Приморского края, утащила кассир более 28 миллионов рублей.

Суд назначил женщине 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание ею наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Кроме того, осужденная должна будет возместить ущерб, причиненный банку и страховой компании. Приговор вступил в законную силу.

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