Прививочная кампания стартовала в Приморье

Сделать прививку можно абсолютно бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

Масштабная прививочная кампания призвана помочь защититься от опасной болезни и снизить риски при заболевании смешанными формами инфекции. Важно отметить, что сделать прививку можно абсолютно бесплатно, главными условиями для взрослых станет медосмотр и наличие паспорта гражданина РФ.

Специалисты уверены, что вакцинация особенно важна в период эпидемии. Помимо пика сезонных заболеваний, таких, как грипп или ОРВИ, этой осенью можно подхватить и смешанные формы в сочетании с коронавирусом. Так что вакцинация становится своего рода щитом от тяжелых последствий подобного «микса» болезней.

– Вакцинироваться необходимо. CОVID-19 – это тоже респираторное вирусное заболевание, которое может наложиться на грипп. Учитывая эпидемиологическую обстановку, специалисты приняли все необходимые меры, чтобы защитить как можно больше людей и провести прививочную кампанию вовремя и качественно. Для удобства пациентов вакцинация проходит не только в поликлиниках, но и на крупных предприятиях с возможностью выезда доктора, и в специальных мобильных комплексах, которые развернулись в местах массового скопления людей, – поделился ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шувалов.

Доктор медицинских наук развеял слухи, которые волнуют многих.

– Не нужно путать прививку от гриппа с вакциной от коронавируса, которая сейчас зарегистрирована и проходит третий этап клинических испытаний. Когда она будет готова к широкому применению, то вакцинация будет носить рекомендательный характер, по желанию пациентов, – констатировал Валентин Борисович.

Ректор ТГМУ доктор медицинских наук Валентин Шуматов. Фото: из личного архива

В прошлые годы прививки бесплатно могли получить только дети начиная от 6 месяцев, а также те, кто входил в группу риска, – беременные женщины, медики, педагоги, работники транспортных и коммунальных компаний, а также призывники. В этом году эпидемиологическая обстановка обязывает расширить границы, поэтому из федерального бюджета выделены дополнительные средства, привить планируется не меньше 60% населения края, а это больше 1 миллиона человек.

Пройти вакцинацию можно после осмотра в поликлиниках или с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу включительно в мобильных прививочных пунктах. Они развернулись в нескольких городах Приморья. Во всех палатках соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Они оснащены бактерицидными лампами и комфортными рабочими зонами для врачей и посетителей.

Во Владивостоке мобильные комплексы расположены: рынок на остановке общественного транспорта «Спортивная» (вблизи ТЦ «Виктория»); ТРЦ «Седанка Сити» (2-й этаж); Спортивная набережная (вблизи спорткомплекса «Динамо»); район памятника Борцам за власть Советов (на площадке у здания правительства Приморского края); ТЦ «Бубль-Гум» (Светланская, 150, на автостоянке); ТЦ «Дружба» (улица Русская, 2к); ТРЦ «Калина Молл», (выделенное помещение на 1-м этаже вблизи магазина «Самбери»).

В Артеме прививку можно сделать в ТЦ «Центральный».

В Уссурийске мобильные пункты развернулись на центральной площади и в молодежном центре культуры и досуга «Горизонт».

В Находке доктора готовы принять желающих в ТЦ «МФК Находка Мега» и ТРЦ «Клен».

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Социальная дистанция и ношение масок остаются обязательными требованиями для защиты здоровья.

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