Центр электропитания аэропорта Владивостока переведен на дистанционное управление

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») совместно с АО «СО ЕЭС» обеспечили дистанционное управление оборудованием подстанции 220 кВ «Аэропорт» – основного центра электропитания аэрохаба Владивостока. Это десятый магистральный сетевой объект в Приморском крае, где реализована данная технология. До 2023 года планируется перевести на новый режим работы еще три подстанции, включая узловые центры питания Приморского энергокольца 500 кВ.

Дистанционное управление внедряется на объектах нового поколения, обеспеченных цифровой связью и автоматизированными системами управления технологическими процессами с поддержкой международного стандарта МЭК 61850. Для реализации проекта на подстанции 220 кВ «Аэропорт» были введены в работу устройства телемеханики с новейшим отечественным программным обеспечением.

Новая технология существенно повышает надежность работы подстанций за счет сокращения времени оперативных переключений. Также технология позволяет минимизировать риск ошибочных действий персонала при ликвидации нештатных ситуаций.

Создание удаленно управляемых подстанций высокой степени надежности – одно из приоритетных направлений цифровизации Единой национальной электросети (ЕНЭС). В Приморском крае среди объектов, где уже внедрено дистанционное управление, можно выделить подстанцию 220 кВ «Звезда», питающую одноименный судостроительный комплекс – якорного резидента ТОР «Большой камень», объекты схемы внешнего электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», а также основные центры питания Владивостока – 220 кВ «Зеленый угол» и «Русская». В планах до 2023 года внедрение технологии на подстанциях 500 кВ «Владивосток», «Лозовая» и 220 кВ «Патрокл».