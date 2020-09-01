Губернатор Приморья поздравил жителей края с Днем знаний

1 сентября в России отмечается День знаний Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к школьникам, студентам, педагогам и родителям учащихся со словами поздравления в День знаний, который в России отмечают 1 сентября.

Глава региона отметил, что новый учебный год начинается в очном формате, а значит для первоклашек традиционно звучит первый в их жизни школьный звонок.

Отдельно Кожемяко упомянул учителей и сказал, что руководство края «делает все возможное, чтобы условия работы педагогов были комфортными».

Не обошел вниманием губернатор и тех, для кого этот год станет последним годом обучения в школе. Кожемяко пожелал ребятам успешной сдачи экзаменов, а также легкого и верного выбора дальнейшего пути.

«Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! С Днем знаний!», — завершил поздравление губернатор Приморья

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