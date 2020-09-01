Истощенного, травмированного котенка рыси выхаживают в Центре «Тигр» в Приморье

Специалисты Центра "Тигр"установили, что животное сильно истощено и у него травмирована задняя лапа. Фото: пресс-служба центра "Тигр"
Котенка рыси, забравшегося в курятник в одном из населенных пунктов Приморья, поймали и доставили в Центр спасения диких животных «Тигр».
После первичного осмотра специалисты центра установили, что животное сильно истощено и у него травмирована задняя лапа. Перелома нет, но обнаружена обширная гематома.
Как сообщается на сайте центра, в возрасте до года рыси еще живут со своими мамами, поэтому выжить в одиночку этому котенку было бы невозможно. Теперь молодой рыси не один месяц предстоит провести в центре: поправлять здоровье и набирать вес. Когда хищник придет в норму, ему нужно будет научиться охотиться.
Специалисты «Тигра» благодарят группу по разрешению конфликтных ситуации между крупными хищниками и человеком департамента лесного и охотничьего хозяйства Приморского края за оперативную и слаженную работу по спасению рыси.
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