«Крузак жалко»: во Владивостоке автобус спровоцировал массовое ДТП, движение заблокировано

во Владивостоке автобус спровоцировал ДТП Фото: dps_vl

Авария с участием 4 транспортных средств произошла в первый день осени в центре приморской столицы. Как уверяют очевидцы, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который отвлекся и протаранил стоящие в пробке машины.

Участниками дорожно-транспортного происшествия на Семеновской,29, помимо автобуса стали два джипа и седан. Первым удар на себя принял автомобиль такси, водителю Toyota Platz понадобилась помощь медиков. Седан по инерции откинуло на Toyota Land Cruiser. Замыкающем в веренице подбитых авто оказался еще один джип. Toyota Land Cruiser Prado в отличии от оппонентов получил незначительные кузовные повреждения.

– Крузак жалко, – сочувствуют владельцу элитного авто пользователи социальных сетей.

В подробностях массовой аварии предстоит разобраться специалистам. Участники ДТП полностью заблокировали проезд в направлении «Изумруда». На аварийном участке уже собралась масштабная пробка. Автомобилистам лучше заранее обдумать пути объезда.