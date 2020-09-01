Почти 150 выздоровевших и 1 умерший от COVID-19 за сутки в Приморье

За 24 часа в Приморье зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

149 приморцев за минувшие сутки были вычеркнуты из списка людей, зараженных COVID-19 — они выздоровели. Теперь в Приморском крае насчитывается уже 7690 человек, перенесших коварное заболевание.

За те же 24 часа в регионе было зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с момента появления инфекции в Приморье был выявлен 9681 заразившийся человек.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в крае от коронавирусной инфекции умер еще один человек. Общее число летальных исходов за все время пандемии в регионе — 104.

В крае продолжается работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических правил. В ней принимают участие около 1200 сотрудников МВД, Росгвардии и административных комиссий. За вчерашний день мониторинг был проведен более чем на двух тысячах различных объектов: точек торговли и общественного питания, единиц общественного транспорта, пляжей и турбаз. Было составлено 60 протоколов об административных правонарушениях.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также соблюдение "социальной дистанции".

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