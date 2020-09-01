Во Владивостоке скорая помощь не довезла больного из-за происшествия на дороге

Скорая провалилась в яму, повредив колесо. Фото: dps.control

Улица Фадеева во Владивостоке, испещренная ямами, превратилась для автомобилистов в полосу препятствий. Глубокие выбоины на дороге иногда приходится обруливать по встречной полосе, но порой попросту нет возможности их объехать. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия уже стало причиной нескольких происшествий.

Так, в неприятной ситуации оказался экипаж скорой помощи, спешащий в больницу с пациентом. Напротив дома №45 на Фадеева водитель спецмашины попытался объехать яму, но следом автомобиль попал в другую, еще более глубокую. В результате происшествия Fiat серьезно повредил колесо, поэтому больного, которому была необходимая срочная помощь, пришлось доставлять в медицинское учреждение на попутке.

У автомобиля оказалось повреждено колесо Фото: dps.control

Буквально сегодня на Фадеева, 12, столкнулись два авто. Машины выезжали из-под Воропаевского моста. Как уверяют очевидцы, водитель Toyota Mark II пытался объехать в ямы, но вырулил в бок Mitsubishi Outlander.

– Вся Фадеева опять как после бомбежки, а где в прошлом году был ремонт, все опять проваливаться начало, – отмечают местные жители.