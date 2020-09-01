«Истерн» по-приморски: стрельба в лесу, двое убитых, преступники скрылись на машине

В Лазовском районе Приморье неизвестные открыли стрельбу по людям Фото: Иван ПРОХОРОВ

Полиция в Лазовском районе начала поиск участников инцидента со стрельбой, в котором были убиты два человека. Согласно одной из версий случившегося, произошел конфликт охотников и браконьеров.

По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, преступление произошло ночью с 30 на 31 августа в лесу недалеко от села Свободное. Звуки выстрелов услышали местные жители, они же позвонили в полицию и скорую помощь.

Бригада медиков в районе 50-го километра трассы Лазо — Заповедный нашла в десятке метров от дороги троих жителей соседнего Партизанского района. Там же находились тела еще двух погибших мужчин с огнестрельными ранениями. Как рассказали знакомые убитых, стрельбу по ним после словесной перепалки открыли неизвестные люди из автомобиля белого цвета. Расстреляв оппонентов, преступники скрылись, поехав в сторону поселка Преображение.

Полиция выставила на дорогах усиленные посты ГИБДД, а оперативники выясняют личности виновных в двойном убийстве.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статьи 105 части 2 УК РФ «Убийство двух или более лиц».

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