В Приморье на участке федеральной трассы А-370 «Уссури» ограничат трафик

Надеждинский район Приморья Фото: Милана СОКОЛ

Подведомственное «Росавтодору» ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщило, что 1 сентября с 20 часов до 8 часов 2 сентября на 723-м км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в районе села Вольно-Надеждинское будет ограничено движение автотранспорта.

Связано это с проведением ремонта водоотвода. Перекроют движение по двум полосам проезжей части по направлению в сторону Хабаровска.

Как сообщается, на период проведения работ проезд автотранспорта будет осуществляться по двум полосам встречного движения.

Ограничение движения введут на 723-м км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток

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